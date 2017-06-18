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19 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Sabah namazı kılan çocuklara bisiklet hediyesi

18 Haziran 2017, Pazar 18:10
İstanbul'da 40 gün boyunca sabah namazı kılan çocuklara bisiklet hediye edildi.

Fatih'teki Yavuz Sultan Selim Camisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü "40 Gün Sabah Namazı" projesi kapsamında, sabah namazına devam eden çocuklar bisikletle ödüllendirildi.

Yavuz Sultan Selim Camisi'nde düzenlenen bisiklet dağıtım töreninde konuşan cami imamı Abdullah Kılıç, törende yaptığı konuşmada, projeyi duyanların kendilerini aradığını ve bisiklet hediye etmek istediğini söyledi.

Çocukların camiye gitmesinin yetişkinleri memnun ettiğini belirten Kılıç, projenin asıl amacının çocuk ve gençlere camiyi sevdirmek olduğunu kaydetti.

Törene, Başbakanlık Danışmanı Ömer Faruk Korkmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan ve Fatih Kaymakamı Ahmet Ümit ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA

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