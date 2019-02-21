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22 ŞUBAT 2019 CUMA - YIL: 50

Sabaha kadar 46 artçı sarsıntı

21 Şubat 2019, Perşembe 09:55
Çanakkale’deki 5 büyüklüğündeki depremin ardından sabaha kadar 46 artçı sarsıntı daha kaydedildi. İnsanların sokağa döküldüğü deprem, korkuttu.

Çanakkale Valiliği, merkez üssü Ayvacık’ın Tartışık Köyü olan 5 büyüklüğündeki depremin, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından bölgede büyüklükleri 1 ile 3,6 arasında 46 artçı sarsıntı meydana geldiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, deprem aktivitesinin takip edildiği hatırlatıldı.

Ayvacık’ta okullar tatil

Depremin merkez üssü Ayvacık ilçesinde dün ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Çetin, değerlendirme toplantısında tedbir amaçlı olarak ilçe genelinde dün 1 gün süreyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı. İlçe kaymakamlıkları, AFAD, emniyet, jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türk Kızılayı, UMKE ve muhtarlıklarca bölgede yapılan çalışmalara göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği, Ayvacık’ta 15, il merkezi ve diğer ilçelerde 6 kişinin deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu kaydedildi.

Hasar tesBit çalışmaları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki deprem hakkında şunları söyledi: "Hem AFAD’ımız hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz      şuan sahadalar, hasar tespit çalışmalarını süratle yürütüyoruz ve ilk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık’ta toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü. Bu ön hasar tespit çalışmaları. Görüyoruz ki deprem ülkemizin çok önemli bir gerçeği, daha dün 81 ilimize valiliklerimize bir genelge gönderdik. Bu genelge kapsamında bu ülkede riskli ne kadar yapı varsa, vatandaşımızın can ve mal güvenliği tehlikesi altında ne kadar yapı varsa bunları süratli bir şekilde dönüştürmek." Öte yandan İstanbul Valiliği depreme ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Bütün yurtta il ve ilçe bazında afet riski en yüksek alanlar tesbit edilerek, 3 ay içerisinde Bakanlık makamına sunulacak” dedi.

AA

Etiketler: çanakkale, deprem
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