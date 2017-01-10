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10 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Sadece İstanbul'da 136 bin ton tuz kullanıldı

10 Ocak 2017, Salı 12:57
İstanbul'u etkisi altına alan karla mücadele için İstanbul Büyükşehir Belediye ekiplerince toplam 136 bin ton tuz ve 539 ton solüsyon kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, gece aralıklarla devam etti.

Belediye ekipleri, gece boyunca TEM Otoyolu'nda Karayolları ekiplerine araç ve tuz takviyesi yaparak yolun açık tutulmasını sağladı, ilçe belediyelerine de ek tuz takviyesi yaptı.

Kar yağışının başlamasından bu yana belediye ekipleri toplam 136 bin tuz, 539 ton solüsyon kullandı. Vatandaşlara, mobil büfelerle kumanya, çay ve hazır çorba dağıtıldı. Ulaşım hizmetleri, halkı mağdur etmemek için 7/24 çalışmalarına devam etti.

Gece boyunca Park ve Bahçeler ile Katı Atık Müdürlüğü, Zabıta, İSFALT, İSTAÇ, 153 Beyaz Masa ekipleri üst geçitler, meydanlar ve otobüs duraklarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Kış koşullarına ilişkin çalışmalar, itfaiye, yol bakım, AFAD, emniyet, AYEDAŞ, BEDAŞ, TİAŞ, İGDAŞ, İSKİ, Şehir Hatları, Metro İstanbul, İETT, İCA (YSS Köprüsü) Karayolları, İBB Trafik başta olmak üzere 27 ayrı birimin yöneticileri tarafından AKOM'da koordine edildi.

Çeşitli noktalarda terk edilmiş, mahsur kalan veya trafiği olumsuz etkileyen araçlar (Tır, otomobil, kamyon, otobüs) itfaiye, yol bakım ekipleri tarafından güvenli noktalara çekildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle, İstanbul Metro, tramvay hatlarında 24 saat kesintisiz hizmet verirken, metrobüs hattına ek seferler konuluyor.

Sahipsiz hayvanlar unutulmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkisini iyice arttırmasından dolayı sahipsiz hayvanların aç kalmaması için de çalışmalar yürütüyor.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk havaların etkisini arttırmasıyla belirli aralıklarla sahipsiz hayvanları besliyor.

Ormanlık alanlar başta olmak üzere birçok bölgedeki noktalara, hayvanlar için mama bırakılıyor. Ayrıca besleme noktalarında tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hayvanlar da veterinerler tarafından tedavi ediliyor.

Belediye ekipleri, kar yağışının başladığı günden itibaren bin 347 araç ve iş makinesiyle, 9 bölgede üç vardiya halinde 7 bin personelle görev yaptı.

Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekipleri, dün gece saatlerinden sabah saatine kadar 27 bin 411 ton tuz, 146 ton solüsyon kullandı. 

AA

Etiketler: istanbul, kar, kar yağışı
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