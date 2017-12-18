Sahte diş hekimi suçüstü yakalandı

Muğla'da sahte diploma ile 15 yıldır diş hekimliği yaptığı belirlenen bir kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Selimiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, evli ve 2 çocuk babası Mehmet K.'nin (40), sahte diploma ile diş hekimliği yaptığını belirledi. Bunun üzerine Mehmet K.'nin Milas'a bağlı kırsal Selimiye Mahallesi'ndeki evine 16 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Evinin, muayenehaneye dönüştürdüğü bodrum katında, bir hastanın dişini çekerken suçüstü yakalanan Mehmet K., gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı hijyen koşullarından uzak bodrum katındaki alet ve malzemelere Milas Sağlık Grup Başkanlığı tarafından görevlendirilen bir diş hekimi nezaretinde yapılan incelemenin ardından el konuldu. Jandarmada ifade veren Mehmet K., "İki yıllık Ağız ve Diş Sağlığı Programı'ndan mezun olduktan, uzman doktorların yanında çalışıp tecrübe edindikten sonra hastalara yardımcı olmak için muayenehane açtım" dedi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı konularak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA

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