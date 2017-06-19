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20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Sahte eroin satmak isteyen çete çökertildi

19 Haziran 2017, Pazartesi 18:18
EDİRNE'de polis, ellerindeki yüklü miktarda uyuşturucuyu satmak istediklerini belirlediği Bulgaristan, İran, Suriye ve Gürcistan uyruklu 6 kişiyle alıcı gibi davranarak temas kurdu. Önce 10 gram eroin getiren şüpheliler, daha sonra 35 kilo sahte eroini polise satmak isterken suçüstü yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışmada İstanbul'da bulunan Bulgaristan uyruklu kişilerin ellerinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu ve Edirne'de pazarlamaya çalıştıklarını belirledi. Edirne polisi, alıcı gibi davranarak İstanbul'da Bulgaristan uyruklu G.N.T., V.A. V. ve G.H.S. ile temasa geçti. Alıcı sandıkları polislerle buluşan 3 Bulgar, 10 gram eroini numune getirerek, ellerinde 25 kilo daha bulunduğunu ve satmak istediklerini bildirdi.

Polis, 25 kilo eroini de Avrupa ülkelerine satmak için alacaklarını belirtince, kilosunu 11 bin Euro'dan satın almak için G.N.T., V.A.V., G.H.S., anlaştı. Anlaşmanın ardından polis ile İstanbul'da bir otoparkta Bulgaristanlı G.N.T., V.A. V., G.H.S ile yanlarındaki İran vatandaşı E.E., Suriye vatandaşı M.S.M. ve Gürcistan uyruklu A.A., ile eroinleri teslim almak için buluştu. Buluşma sırasında operasyon düzenleyen polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Bulgaristan plakalı otomobilde yapılan aramada ise 25 kahverengi paketler içinde koli bontlarıyla sarılı 24 kilo 710 gram açık kahve renkli toz maddeler ele geçirdi. 

Ele geçirilen ve eroine benzetilen tozun yapılan incelemede eroin olmadığı anlaşıldı. Gözaltına alınıp Edirne'ye getirilen Bulgaristan uyruklu, G.N.T., V.A. V., G.H.S ile İran vatandaşı E.E., Suriye vatandaşı M.S.M., Gürcistan uyruklu A.A., emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemde 'uluslararası uyuşturucu ticareti yapma' gerekçesiyle tutuklandı.

DHA

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