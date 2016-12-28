Sahte kimlikle cep telefonu aldı, 5 yıl hapis ile cezalandırıldı

Kayseri'de başkasına ait nüfus cüzdanı ile cep telefonu satın aldığı iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutulu sanık Resül Şahin (30), Silivri Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Antalya'da bir kişinin kimlik bilgilerini kullanarak, oluşturduğu sahte nüfus cüzdanı ile 2 bin 616 lira değerinde telefon satın almakla suçlanan Şahin, son savunmasında daha önceki ifadelerini tekrarladı. Mahkeme heyeti sanığa, dolandırıcılıktan 4 yıl 2 ay, özel evrakta sahtecilik suçundan, 10 ay hapis cezası verdi. AA

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