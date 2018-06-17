Sakarya'da yavru köpeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen kepçe operatörü adliyeye sevk edildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yol kenarındaki otları temizlerken, yavru köpeğin ayaklarının ve kuyruğunun kopmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kepçe operatörü, adliyeye sevk edildi.

Sapanca Şahin Tepesi mevkisinde, çarşamba günü, hayvanları besleyen Nuray Ersoy, bacakları ve kuyruğu olmayan yavru köpeği görerek, veteriner Onur Çakmak'a götürdü. Veteriner kliniğinde ilk tedavisi yapılan köpek, İstanbul Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Bayramın birinci günü ameliyata alınan yavru köpek öldü. Köpeğin ölümü, kamuoyunda büyük üzüntüye ve tepkiye neden oldu. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Sapanca Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Köpeğin bulunduğu yerde, dün iş makinesiyle tatbikat yapıldı. Jandarma ekipleri ise bölgede incelemelerde bulundu. Yavru köpeğin, yol kenarındaki otların temizlendiği iş makinesinin altında kalması sonucu ayaklarının ve kuyruğunun koptuğu değerlendirildi. Soruşturma kapsamında Sapanca Belediyesi'nde çalışan kepçe operatörü, gözaltına alındı. Şahıs, bugün sabah saatlerinde jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA

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