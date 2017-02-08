'Sakin Şehir' listesine dahil edildi

Kent dokusu ile tarihi ve kültürel mirasını koruyarak sürdürebilir kılmayı başarabilen Sinop'un Gerze ilçesi, "Sakin Şehir" ağına dahil edildi.

Uluslararası Cittaslow Birliğine üyeliği resmileşen Sinop'un Gerze ilçesi, evrensel eleme kriterlerini yerine getirerek "Sakin Şehir"ler arasındaki yerini aldı.

Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, yaptığı açıklamada, yaklaşık üç yıl önce Uluslararası Cittaslow Birliğine üye olmak için başvuruda bulunduklarını, bu süre içerisinde kendilerinden istenilen çok sayıda kriteri yerini getirmeyi başardıklarını söyledi.

Türkiye'den daha önce 11 şehrin "Sakin Şehir" unvanı almaya hak kazandığını anımsatan Belovacıklı, Gerze, Göynük ve Eğirdir ilçelerinin de listeye dahil edilmesiyle bu sayının 14'e yükseldiğini dile getirdi.

"Çok gururluyuz"

Belovacıklı, birliğin kendilerinden 72 kriteri yerini getirmelerini istediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Belediye ve vatandaşlarımız el ele vererek, istenilen kriterlerin yüzde 90'ını tamamlamış durumdayız. Hayata geçiremediğimiz kriterleri de projelerini yaparak yatırım programımıza aldık. Geçen sene yaz döneminde bir heyet ilçemize geldi ve incelemede bulundu. Bu sene listenin açıklanacağını biliyorduk. Tabii çok sayıda başvuru var ama Göynük ve Eğirdir ile Gerze ilçemiz 'Sakin Şehir' unvanını almayı hak kazandı. Bu manada çok gururluyuz."

"İnsanlar artık temiz ve sakin şehirler istiyor"

Belovacıklı, bugünün dünyasında, insanların artık temiz ve sakin şehirler istediğini vurgulayarak, "Gerze'de deniz, kum zaten var. Doğal yapısı ve tarihi güzelliklerini korumayı başarabilmiş nadir ilçelerden. Burada önemli olan temiz ve sakin bir şehir olma özelliğini yakalayabilmiş olmamız." dedi.