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26 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Samsun'da 148 bin 500 kilogram hamsiye el kondu

26 Ocak 2017, Perşembe 19:21
Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ocak ayında yaptığı 26 denetimde yasa dışı avlanıldığı belirlenen 148 bin 500 kilogram hamsiye el konulduğu bildirildi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, su ürünleri avcılığı denetimlerinin devam ettiği belirtildi. Söz konusu denetimlerle deniz ve iç su kaynaklarındaki su ürünleri potansiyelinin verimli şekilde kullanılmasının amaçlandığı kaydedilen açıklamada, "Su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması, plan dahilinde yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik önlemler alınarak uygulanmaktadır. Balıkçıların istihsal yerleri, karaya çıkış noktaları, barınaklar, perakende satış yerleri, balık unu ve yağı fabrikaları, yol güzergahındaki kontrol ve denetimlerle ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Büyük balıkçı gemileri ve gırgır ağlarıyla yapılan yasa dışı avcılığın önüne geçilmeye çalışıldığı vurgulanan açıklamada, "Gelen ihbar ve şikayetler üzerine ortaklaşa denetim birimleri oluşturulmuş ve çapraz denetimler icra edilmiştir. Ocak ayının ilk yarısında 26 denetim yapılmıştır. Yasa dışı avlanıldığı anlaşılan ve boy yasağına uyulmayan 148 bin 500 kilogram hamsiye el konulmuştur. Ayrıca ilgililere gerekli idari para cezası uygulanmıştır." ifadeleri yer aldı.

AA

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