Samsun'da 900 yıllık çınar 'anıt ağaç' olarak tescillendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki 900 yaşında olduğu tahmin edilen çınar ağacı "anıt ağaç" olarak tescil edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yurt içindeki anıtsal nitelikte olan ağaçlar tespit edilerek koruma altına alınmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda geçmişle bugün ve gelecek arasında köprü kurabilecek uzunlukta doğal ömre sahip, fiziksel özellikleriyle türünün alışılagelmiş özelliklerinin çok üzerinde boyutlara ulaşan, kültürel olarak özel bir yere sahip anıt ağaçların tescillenmesi, bakımının yapılması çalışmaları, Bakanlık tarafından yürütülüyor.

"Anıt ağaç" olmak için bazı değerlere sahip olmak gerekiyor

"Kültürel Anıt Ağaçlar" için tarihi açıdan "tarihi bir olaya veya şahsiyete tanıklık etmesi", mistik açıdan "dini bir inanışla yöre halkınca yüceltilmiş olması", folklorik olarak ise "halkın gelenek ve göreneklerine, yörede gerçekleşen üzücü veya sevindirici olaya tanıklık etmesi" gibi özellikler aranıyor. Bu değerlerden herhangi birisine sahip olan ağaçlar, "anıt ağaç" olarak tespit ediliyor.

"Boyutsal Anıt Ağaçlar"ın tespitinde de "yaş, tepe çapı, gövde çapı, boy uzunluğu" gibi ağacı, kendi türünün standartları üzerinde boyutsal konuma taşıyan kriterler değerlendiriliyor.

Standart koşulları sağlayan ağaçların anıt ağaç olarak tescil edilmesi çalışmalarını sürdüren Bakanlık, bu kapsamda Samsun'un Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde bulunan ve 900 yaşında olduğu tahmin edilen çınar ağacını (Platanus orientalis) anıt ağaç olarak tescil etti.