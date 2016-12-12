Samsun'da iki minibüs çarpıştı: 10 yaralı

​Samsun'un Bafra ilçesinde iki minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlüt Ay idaresindeki 06 AY 7155 plakalı minibüs, Karaköy mevkisinde karşı yönden gelen Osman Can'ın kullandığı 55 M 4632 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Gülfidan ve Ahmet Besdil ile Samet Dağdelen, Mehmet Köseoğlu, Ali Kaya, Adnan Arı, Ayşenur Tezin, Ali Sezgin, Sezer Alnıacık ve sürücülerden Osman Can yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. AA

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