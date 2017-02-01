Samsun'da 'kayıp hasta' operasyonu

Samsun'un Salıpazarı İlçesi'nde, dünden beri haber alınamayan alzaymır hastası bulundu.

Dün öğle saatlerinde Kocalar Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Mustafa Demirci'nin (63) yakınları, jandarmaya başvurarak kayıp ihbarında bulundu. DRONE VE KÖPEKLER KULLANILDI Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, Demirci'nin bulunması için çalışma başlattı. Yaklaşık 20 kişilik ekiple yürütülen çalışmalarda drone ve köpekler de kullanıldı. Arama çalışmalarında ekiplere havadan Sahil Güvenlik helikopteri de destek verdi. Yürütülen çalışmalar sonucu ormanlık alanda bulunan Demirci, Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. (Samsunhaber.tc)

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