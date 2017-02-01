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2 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Samsun'da 'kayıp hasta' operasyonu

01 Şubat 2017, Çarşamba 20:48
Samsun'un Salıpazarı İlçesi'nde, dünden beri haber alınamayan alzaymır hastası bulundu.

Dün öğle saatlerinde Kocalar Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Mustafa Demirci'nin (63) yakınları, jandarmaya başvurarak kayıp ihbarında bulundu.

DRONE VE KÖPEKLER KULLANILDI

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, Demirci'nin bulunması için çalışma başlattı. Yaklaşık 20 kişilik ekiple yürütülen çalışmalarda drone ve köpekler de kullanıldı. Arama çalışmalarında  ekiplere havadan Sahil Güvenlik helikopteri de destek verdi. Yürütülen çalışmalar sonucu ormanlık alanda bulunan Demirci, Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. (Samsunhaber.tc)

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