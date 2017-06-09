Samsun'da otobüs devrildi: 47 asker yaralı

​Samsun'da askerleri taşıyan otobüs devrildi. Otobüsün devrilmesi sonucu 47 asker yaralandı.

Samsun'da askerleri taşıyan yolcu otobüsü yan yattı. Kazada 1'i üsteğmen 46'sı asker 47 kişi yaralandı. Yaralı askerler bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza bugün Samsun'un Kavak İlçesi 38'nci kilometrede meydana geldi. Tokat'ta acemi birliğinden dağıtım iznine çıkan ve Samsun'un Çarşamba Havalimanı'na gitmekte olan Zehni Kasar yönetimindeki 60 BL 216 yolcu otobüsü, Kavak İlçesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde yan yattı. Kazada araç komutanı olan 1'i üsteğmen, 46'sı asker 47 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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