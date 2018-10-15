Samsun Yeni Asya Derneği açıldı

Samsun Yeni Asya Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği kuruldu.

Samsun Yeni Asya Derneği Başkanı Selim Çepni dernek faaliyetleri ile ilgili şu bilgileri verdi: “Derneğimiz Yeni Asya Neşriyat başta olmak üzere geniş alanda kitap arşivi ile eğitim ve kültür hizmetine başlamıştır. Dernek merkezimizde Risale-i Nur Külliyatı, cevşen, duâ kitapları, eğitim, tarih, kültür, âile ve çocuk kitapları ile dergi tanıtımları yapılmaktadır. Ayrıca Yeni Asya Gazetesi abone çalışmaları ile Köprü, Bizim Aile, Genç Yorum ve Can Kardeş dergileri için de tanıtım ve abone çalışmaları sürdürülüyor. “Yeni Asya Derneği’nde ‘Al götür, oku getir.’ türü kampanyalar ile okuma kültürünü artırıcı etkinlikler yapılmaktadır. Değişik zamanlarda dernek merkezinde ferdi ve toplu kitap okuma etkinliklerine yer verilmektedir. Bu etkinliklere değişik meslek alanından katılanlar olmaktadır. Halkımızın her türlü eğitim ve kültür hizmetine yardım etmeye hazır olan Yeni Asya Derneği Samsun halkımızın hizmetine hazırdır.” Ayrıca dernek faaliyetlerinin tanıtım çalışmaları devam etmekte olup, sosyal medya facebook hesabından “Samsun Yeni Asya Derneği” adı altında bir facebook sayfası açıldı. Gönüllüler, facebook sayfasına girerek gerekli iletişim ve irtibat bilgilerine ulaşabilirler. Afiş, el ilanları ve değişik tanıtım etkinlikleri yapılarak derneğin faaliyetlerinin tanıtılması da devam ediyor.

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