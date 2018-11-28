'San'atlı bir eser, san'atkârı icab eder'

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan rahmetin ardından Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi Plajı'nın rengi turkuaza büründü.

Kaplanlardaki eşsiz sanat Bir robot da 'mühendis'siz olmaz... İlçede dünden bu yana etkili olan yağış öğle saatlerinde durdu. Kısa süre ara veren sağanağın ardından, dünyaca üncü Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi Plajı’nın büyük bölümünün renginin turkuaza döndüğü görüldü. İlçe sakinleri, eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti. Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, yağışların cumartesi gününe kadar aralıklara devam edeceğini bildirdi. AA

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