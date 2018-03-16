Şanlıurfa'da markete kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da bir bakkal dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat G'nin merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki iş yerine otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı. Bakkalda bulunan Mehmet Y'nin (38) olay yerinde hayatını kaybettiği silahlı saldırıda Murat G. ise yaralandı. Murat G, 112 acil servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mahallede önlem alan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. AA

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