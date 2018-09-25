Şanlıurfa’da Suriyeliler için ‘Hukuk Kliniği’ açıldı

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Türkiye Barolar Birliği işbirliğinde ‘Türkiye’de mülteci, sığınmacı, geçici koruma altındaki kişilerin adalete erişimlerinin desteklenmesi’ projesi kapsamında Şanlıurfa Hukuk Kliniği’nin açılışı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Türkiye Barolar Birliği işbirliğinde ‘Türkiye’de mülteci, sığınmacı, geçici koruma altındaki kişilerin adalete erişimlerinin desteklenmesi’ projesi kapsamında Şanlıurfa Hukuk Kliniği’nin açılışı yapıldı. Türkiye’deki ilk hukuk kliniğinin açılışına katılmak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve UNHCR Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp Şanlıurfa’ya geldi. AA

Okunma Sayısı: 130

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.