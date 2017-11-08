Şanlıurfa'da tarım işçileri kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da, pamuk tarlasında çayışan tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu 20’inci kilometresindeki Yedikuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada pamuk toplamaktan dönen işçileri taşıyan sürücüsünün adı öğrenilmeyen 63 S 1588 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile minibüsteki 11 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşındı. Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA

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