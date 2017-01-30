Şanlıurfa’daki bit pazarı yoksulların yüzünü güldürüyor

Şanlıurfa'da dar gelirli ve Suriyelilerin sıkça uğradığı bit pazarında yaşanan haraketlilik, alışveriş yapanların yüzünü güldürüyor.

Yenice Mahallesi’nde boş arazide kurulan bit pazarı, alışverişe çıkan vatandaşlarla doluyor. Suriyeli ve dar gelirli vatandaşların uğrak yeri olan pazarda, giysiden elektronik eşyaya kadar herşey, piyasa fiyatından daha ucuza satılıyor. Pazardaki yoğunluktan memnun olduklarını söyleyen satıcılar, "Pazara genellikle dar gelirli vatandaşlar ve Suriyeliler geliyor. Burada çok fazla para harcamadan tepeden tırnağa giyinebiliyorlar. Burada yapılan alışverişte hem biz satıcılar, hem de alıcıların yüzü gülüyor" dedi. Bit pazarında kurulan tezgahlarda; pantolon, ayakkabı gibi kıyafetler 5 ile 20 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor. DHA

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