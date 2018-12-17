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Şanlıurfa'dan iyilik haberi: "Kırmadan incitmeden"

17 Aralık 2018, Pazartesi 16:51
Şanlıurfa'da bir okulun öğrencileri, harçlıklarıyla maddi durumu iyi olmayan akranlarına istedikleri ayakkabıyı alıyor.

Şanlıurfa'da bir okulun öğrencileri, sokak sokak dolaşarak karşılaştıkları ihtiyaç sahibi akranlarına ayakkabı hediye ediyor.

Merkez Karaköprü ilçesinde bulunan Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatim Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında "Üşüyen Ayak Kalmasın" projesi uygulanıyor.

Öğrenciler, proje kapsamında kentin arka sokaklarındaki mahalleleri gezerek ihtiyaç sahibi akranlarını tespit ediyor. Önce karşılaştıkları arkadaşlarıyla sohbet eden öğrenciler daha sonra ise akranlarını ayakkabı almak için mağazaya davet ediyor.

Okulun aracıyla mağazaya götürülen ihtiyaç sahibi öğrenciler, burada kendi istedikleri modelde ve renkte olan ayakkabıyı seçip alıyor. Söz konusu zaman zarfında arkadaşlıklarını pekiştiren öğrenciler, daha sonra akranlarını aldıkları mahalleye tekrar götürüyor.

Öğrenciler proje sayesinde hem yardımlaşma duygusunu pekiştiriyor hem de karşısındaki ihtiyaç sahibi akranının istediği ayakkabıya rencide olmadan kavuşmasına aracılık etme imkanı buluyor.

"Kırmadan incitmeden"

Okul Müdürü Canip Çemç, yaptığı açıklamada, projenin öğrenciler tarafından hazırlanarak okul yönetimine sunulduğunu söyledi.

Kış mevsimi öncesinde projeyi hemen uygulamaya koyduklarını belirten Çemç, velilerin de desteğiyle projenin kısa sürede büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Şu ana kadar yaklaşık ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye ayakkabı desteğinde bulunduklarını vurgulayan Çemç, şöyle devam etti:

"Öğrenciler bu projeyle gelince idare olarak çok beğendik. Projedeki asıl amacımız ihtiyaç sahibi çocukların kışı ayakları sıcak bir şekilde geçirmesini sağlamak. Öğrencilerimizde yardımlaşma ve empati duygusunu geliştirip öğrencilerimize faydalı olmak istedik. Projenin maddi karşılığını öğrencilerimiz ve velilerimiz yüklendi. Velilerden de bu projeye ciddi destek geldi. Toplanan paralarla öğrencilerle beraber sokakta arabamızla geçerken ayağında ayakkabısı olmayan çocukların yanında durduk. Önce halini hatırını sorup, kırmadan incitmeden sohbet edip mağazaya davet ediyoruz. Öğrencilerimiz, hem ihtiyaç sahiplerindeki sevinme duygusunu gördü hem de yardım etmenin vermiş olduğu o manevi hazzı elde etmiş oldu."

"Tebessümleri bize yetti"

Okul öğrencilerinden Meryem Sena İpekçioğlu da projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Proje sayesinde sokaktaki akranlarını daha iyi anlama imkanı bulduklarını aktaran İpekçioğlu, velilerinin desteğiyle harçlık biriktirdiklerini vurguladı.

Hiç tanımadıkları arkadaşlarına yardım etmekten büyük bir keyif aldıklarını dile getiren İpekçioğlu, şunları söyledi:

"Ayakkabıya ihtiyacı olan tanımadığımız kentin ücra yerlerinde yaşayan çocuklarla gidip tanıştık. Onlara kendi beğendikleri renkte ve modelde ayakkabı seçip almalarını sağladık. Bazıları kabul etti, bazıları kabul etmedi. Beraber mağazaya geldik beğendikleri ayakkabıları aldılar. Yüzlerinde gördüğümüz tebessüm bize yetti, onların sevindiğini görünce biz de mutlu olduk. Yardıma ihtiyacı olan birine yardım etmek çok güzel bir duygu."

Projeden faydalanan 12 yaşındaki K.T. ise arkadaşlarının desteği dolayısıyla duygulandığını söyledi. Uzun süredir hoşuna giden bir ayakkabıyı alma imkanı bulduğuna dikkati çeken K.T, "Arkadaşlarım, 'İstediğin ayakkabıyı alabilirsin.' dedi. Ben de aldım, çok mutlu oldum, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA

Etiketler: şanlıurfa, iyilik
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