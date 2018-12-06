Santral istemeyen köylülere müdahale

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bulunan Kızılcaköy’de kurulmak istenen jeotermal enerji santraline (JES) karşı direnen köylülere biber gazıyla müdahale edildi.

Topraklarında açılmak istenen jeotermal enerji kuyularına karşı aylardır direnen köy halkı, bölgeye girmek için jandarmaları da yanına alarak gelen şirket yetkilileriyle karşı karşıya kaldı. Toma eşliğinde köylülerin çadırlarının bulunduğu alana gelen jandarma ve çevik kuvvet ekipleri, köylülerin dağılmalarını isteyerek köylülerin üzerine biber gazı sıktı. Köylülerden hafif yaralananlar olduğu öğrenilirken, müdahaleye rağmen köylülerin direniş alanının terk etmediği belirtildi. BirGün’ün haberine göre, güvenlik kuvvetleri ile köylüler arasında müzakereler devam ediyor.

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