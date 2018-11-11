'Sarı altın'da hasat zamanı

Kahramanmaraş'ta yetiştirilen, kendine has tadı, aroması ve rengiyle yurt dışından da ilgi gören Şahinkaya ayvasında hasat başladı.

Kentin kuzeyinde yer alan merkez Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesi'nde yetiştirilen ayvalar, iriliği, rengi ve sululuğuyla dikkati çekiyor.

Mahalle sakinlerinin çoğunluğunun geçim kaynağı olan ayvanın hasadı için telaş sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. İşçiler tarafından toplanan ayvalar, bahçelerde kalitesine göre ayrıştırılarak iç piyasaya ve yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor. İl genelinde yaklaşık bin 130 dekardan yaklaşık yıllık bin 100 ton ürün alınıyor.

"Sarı altın" olarak adlandırılıyor

Kentte "sarı altın" olarak adlandırılan Şahinkaya ayvasının yüzde 70'i tüccarlar tarafından başta Rusya, Suudi Arabistan ve Irak olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mustafa Bozkurt, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Suçatı bölgesinde yoğunluklu olarak ayva üretimi yapıldığını söyledi.

Yaklaşık bin dekarlık alanda bin 100 ton ayva yetiştirildiğini belirten Bozkurt, "Bu sene çiftçilerimizin yüzü biraz daha gülüyor. Kilogramını 2 liraya kadar satan çiftçilerimiz var. Ayvaların yüzde 70'i ihraç ediliyor, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelere gönderiliyor." dedi.

Bozkurt, tüccarlar aracılığıyla yapılan ayva dış satımından yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde edildiğini bildirdi.