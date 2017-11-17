Sarıyer'de polisin dur ihtarına uymayarak çalıntı kamyonetle kaçan şahıs, polis tarafından ateş açılarak yakalandı.

İstanbul Sarıyer'de hareketli dakikalar yaşandı. Ataşehir'den çalınan bir kamyonetin Sarıyer'de tespit edilmesi üzerine polis harekete geçti. Polis, araçtaki şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu. Ancak şüpheli kişi, polise ateş açarak kaçmaya başladı. ÖZEL HAREKATÇILAR DA KATILDI Polis ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Şüphelinin kamyoneti bir ara sokakta bırakıp kaçtığının belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. Özel harekat polisi de operasyona dahil oldu. Polis çevrede didik didik arama yaptı. Şüphelinin bir apartmanın bahçesinde tespit edilmesi üzerine polisler buraya doğru koştu. BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI Bahçede saklanan şüpheli bacağından vurularak yakalandı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. DHA

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