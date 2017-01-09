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9 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Sarıyer'de pazarın çatısı çöktü

09 Ocak 2017, Pazartesi 17:18
Sarıyer'de, yağan karın ağırlığına dayanamayan pazarın çatısı çöktü. Olayda ölen yada yaralanan olmazken park halindeki 10 minibüste maddi hasar meydana geldi.

Sarıyer, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi üzerinde pazartesi günleri kurulan organik pazarın tentesi 4 gündür yağan karın ağırlığına dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü. Olayın sabah olması ve pazarın kurulmamış olması olası bir faciayı önledi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken pazara park edilen 10 minibüste maddi hasar meydana geldi. Sabah olay yerine gelen Sarıyer Belediyesi'ne bağlı ekipler, pazarın ayakta kalan demirleri kesti.

"PAZAR KURULSAYDI BÜYÜK BİR FACİA OLABİLİRDİ"

Esnaf Murat Tekoğlu "Burada Sarıyer Belediyesi'nin kapalı pazarı vardı. Sabah saatlerinde yoğun kar nedeniyle çöktü.Tentenin altında 15-20 minibüs vardı. Bazı araçlarda hasar oluştu.Bugün buranın pazarı, pazar olsaydı çok büyük facia olurdu" dedi.

Mahalle sakini Berkant Demir "Sabah saat 05.00 sıralarında pazarda bir çökme oldu. Burada Pazartesi günleri Organik pazar kuruluyordu.Pazar kurulsaydı büyük bir facia olabilirdi. Allah korudu" diye konuştu.

 

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