Satılmak istenen oklu kirpiyi zabıta kurtardı

Siirt'in Eruh ilçesinde zabıta ekipleri, bir caddede kafes içine konulmuş, satılmak istenen oklu kirpi ele geçirdi. Satıcılar, zabıta ekiplerini görünce kirpiyi bırakıp kaçarken, Zabıta ekipleri tarafından Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen oklu kirpi, beslendikten sonra doğaya salındı.

Kent merkezindeki Gürsel Caddesi üzerinde bir oklu kirpiyi satmaya çalışanları gören zabıta ekipleri müdahale etti. Satıcılar, zabıta ekiplerini görünce kafes içerisindeki oklu kirpiyi bırakıp kaçtı. Zabıta ekipleri tarafından alınan oklu kirpi, Siirt Çevre Orman ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Oklu kirpi etinin kanser hastalığına iyi geldiğini iddia ederek, 2 bin liraya satmaya çalışanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

'KANSERE ÇARE DEĞİL'

Siirt Çevre Orman ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli mühendis Faruk Türücü, zabıta ekiplerinden teslim aldığı kirpiyi besledikten sonra doğaya bıraktı. Halk arasından kirpi etinin kanser gibi hastalıklara iyi geldiği söylentilerinin doğru olmadığını belirten Faruk Tütüncü şöyle dedi:

"Oklu kirpi 40- 45 santim boya ulaşabilen, hemen hemen Türkiye'nin her bölgesinde yaşayan ve koruma altında olan bir türdür. Kayalık alanda yaşarlar. Bitki kökleri, sebze ve meyve ile beslenen bir hayvandır, insanlara herhangi bir zararı yoktur. Siirt'te ve tüm Türkiye'de yanlış bir inanış vardır. Bazı hastalıklara iyi geldiği söyleniyor, ancak bu konuda net bir bilgi yok, bu konuda herhangi bir araştırma yoktur. Oklu kirpi eti söylenildiği gibi kansere çare değildir."