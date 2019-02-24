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Şefkat ve merhametle ısınıyor: "Sahibi, Namık Kemal Ortaokulu'dur"

24 Şubat 2019, Pazar 14:49
Eskişehir'de okulu mesken edinen kedinin aşısını ve bakımlarını yaptıran 623 öğrenci, sahiplenip "Namık" adını verdikleri hayvanla yakından ilgileniyor.

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Eskişehir'de soğuk kış günlerinde Namık Kemal Ortaokulu'na sığınan kediye, öğrenciler ve öğretmenler sahip çıktı.

Okul yönetimi ve öğrenciler, aralarında para toplayarak okula veteriner hekim çağırdı. İlk aşısı ve bakımları yaptırılan kediye öğrenciler, okulun da adı olan "Namık" ismini verdi.

Şu anda 1 yaşında olduğu tahmin edilen kedinin kimlik karnesine "Sahibi, Namık Kemal Ortaokulu'dur" yazıldı.

Okulu mesken edinen, bütün gün sınıf sınıf dolaşan ve çoğunlukla kalorifer peteklerinde uyuyan kedi, Namık Kemal Ortaokulu öğrencilerinin adeta maskotu haline geldi.

"Namık'ı çok seviyoruz"

Kedinin aşısı sonrası açıklama yapan okul müdürü Enes Günay, kedi "Namık"ın okul tarafından sahiplenilmesi talebinin öğrencilerden geldiğini söyledi.

Günay, Eskişehir'in kış mevsiminde soğuk olduğunu, kedinin de bu sebeple okulu mesken edindiğini anlatarak, "Kedimiz okulumuza sığındı. Öncesinde geçici olarak kalmasını uygun görmüştük fakat kedi okulumuzdan ayrılmadı. Çocuklarımız da Namık'ı çok sevince öğrencilerimizin sağlığını da düşünerek veteriner hekim çağırdık. Bugün aşısını yaptırdık. Artık bir karnesi de var. Namık'ı çok seviyoruz." dedi.

"Namık sıcağı sever"

Okulun 8. sınıf öğrencisi Sevil Kaygusuz (14) kedi "Namık"ı çok sevdiğini dile getirerek, "İlk başlarda biraz ısınamamıştım. Daha sonra bize çok cana yakın davrandı. Bizim sınıflarımıza girmeye başladı. Dersleri onunla birlikte işledik ve hiçbir şekilde sorun yaşamadık. Bize hiç zarar vermez. Namık sıcağı sever. Kalorifer peteklerinde uyur. Güneşi çok seviyor. Namık'ın daha iyi olmasını istediğimiz için de aşısını yaptırıp kimliğini çıkarma kararı aldık." diye konuştu.

Öğrencilerden Sudenaz İkra Çerence (14) de "Namık"a çok alıştıklarını belirterek, "Biz onun daha sağlıklı bir kedi olmasını istedik. Hem de çok alıştık. Bizimle birlikte daha uzun süreler yaşayabilmesi için aramızda para topladık. Veteriner hekim çağırdık. O artık bizim kedimiz." ifadesini kullandı.

"Aşı düzeni çok önemli"

Veteriner hekim Adem Musluk da düzenli olarak kontrolleri yapılan evcil hayvanların zararsız olduğunu söyledi.

Musluk, öğrencilerin hayvan sevgisinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aşı düzeni çok önemli. Bir hayvanın aşıları düzenli yapıldıysa, ev ortamında, okulda, bahçede olması fark etmez, insan sağlığını kolay kolay tehdit etmez. Namık Kemal Ortaokulu'nun ortaya koyduğu bu duyarlılık çok hoş. Öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederim. Bana ulaştılar. Namık'ın gerekli bakımlarını ve düzenli olarak aşılarını yaptırmak istediklerini söylediler. Aşı karnemizi çıkardık. Aşımızı yaptık. Namık gayet sağlıklı görünüyor."

AA

Etiketler: eskişehir, kedi, namık
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