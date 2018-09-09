Şehide saygısızlık istifa getirdi

Kütahya’nın Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümü dolayısıyla Cevizdere Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen faaliyette, türkü eşliğinde gösteri sunulması olayının ardından Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, kaymakamlığa istifa dilekçesi verdi.

İnan dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: “Sosyal medyada şahsım, muhtarlığım, köyüm, ilçem ve devlet büyüklerim kasıtlı olarak yıpratılmaya çalışılmış ve hakaretlere de maruz kalınmıştır. Şehitlerin maneviyatına daha büyük zarar vermemek ve yanlış anlamalara, art niyetli hareketlere fırsat ve meydan vermemek için muhtarlık görevimden istifa etmek istiyorum. Takdirlerine arz ederim.”

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