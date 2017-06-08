Şehit acısı bu kez Kumru'ya düştü: Jandarma Uzman Çavuş Eryeler dualarla...

Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sabri Eryeler, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sabri Eryeler, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı. 24 yaşındaki şehit Eryeler için Kumru ilçesi Ortaca Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omzunda ilçe stadyumundaki tören alanına getirildi. Burada anne Emine ile baba Muammer Eryeler, taziyeleri kabul etti. Jandarma Uzman Çavuş Sabri Eryeler'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ortaca Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi. Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Giresun Valisi Hasan Karahan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Garnizon Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, milletvekilleri ile diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bekar olan şehidin 2014'te göreve başladığı ve 4 kardeşi olduğu öğrenildi. AA Foto: Şenol Berk

Okunma Sayısı: 1695

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.