Şehit asker için tören

Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin için tören düzenlendi.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin'in (26) Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin yapıldığı Kızıltepe Şehit İlker Düzova Kışlasına getirilerek, katafalka konuldu. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından törende konuşan Özel Harekat Tabur Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ümit Yıldız, milletin birliği ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için binlerce şehit verildiğini belirtti. Mardin Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu duaların ardından şehit Zengin'in naaşı Burdur'a uğurlandı. Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin, Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit düşmüştü. AA

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