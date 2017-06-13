Şehit Aydoğan dualarla

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında teröristlerle sürdürülen operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Aydoğan, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonda, PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın cenazesi Konya'da toprağa verildi.

Şehit Aydoğan'ın cenazesi, Konya Havalimanı'ndan karayoluyla memleketi Ereğli ilçesi Yazlık Mahallesi'ndeki annesinin evine getirildi.

Şehidin annesi Ayşe Aydoğan, yaşadığı acıya dayanamayarak baygınlık geçirdi. Acılı anneye sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından ilçe merkezindeki tarihi Ulu Cami meydanına getirildi.

Burada şehidin 1,5 yaşındaki oğlu Osman, babasının tabutu başında yaşananları bir yakınının kucağında meraklı gözlerle izledi. Minik Osman'ın bu davranışı çevredekileri hüzne boğdu.

Ağabeyi, "Vatansızlara sözüm var" diyerek seslendi

Şehidin ağabeyi Uzman Çavuş Önder Aydoğan, "Vatansızlara sözüm var; bizde Ramazanlar bitmez. İki tane oğlum var, ikisi de bu vatana bir değil bin kere feda olsun. Bu vatan için Ramazanlar tükenmeyecek. Bitmeyiz, bitmeyiz." dedi.

Şehidin diğer kardeşi Umut Aydoğan da kardeşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Şehit Aydoğan, İl Müftü Yardımcısı Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Meydanbaşı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ile çok sayıda vatandaş katıldı.