Şehit Büyüksoy son yolculuğuna uğurlandı

​Bingöl'ün Genç ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Büyüksoy için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazına müteakip düzenlenen törene, şehidin babası İlhami Büyüksoy, annesi Zeliha Büyüksoy, amcası Kadir Büyüksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırdı. Namazın ardından şehitler kervanına bir yiğidi daha uğurladıklarını belirten Görmez, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Bir süre top arabasında taşınan 29 yaşındaki şehit Büyüksoy'un cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere Sincan Çimşit Mezarlığına uğurlandı. AA

Okunma Sayısı: 444

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.