Şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar hediye edildi

Çorum'da, "Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi/Şehit Yakınları Buluşması Projesi" kapsamında 9 şehit çocuğuna dizüstü bilgisayar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesince yürütülen "Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi"nin devamı niteliğindeki proje kapsamında şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar verilmesi dolayısıyla, valilikte tören düzenlendi. Vali Yardımcısı Adem Saçan, törende yaptığı konuşmada, şehit yakınlarının toplumda ayrı bir yeri bulunduğunu söyledi. Vatan için canını verenlerin yakınlarına sahip çıkılmasının vatani bir görev olduğuna inandığını belirten Saçan, yürütülen projenin de ayrı bir anlamı olduğunu dile getirdi. Saçan, konuşmasının ardından, şehit polis ve asker çocuğu 9 öğrenciye dizüstü bilgisayar hediye etti. AA

Okunma Sayısı: 355

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.