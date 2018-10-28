Şehit evladının hatıralarını özel odada saklıyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın ailesi, hatırasını yaşatmak için evlerinin bir odasını oğullarına ayırdı.

Turan ailesi, hatırasını yaşatmak için şehit oğullarının eşyalarını ilçeye bağlı Musabeyli köyündeki evlerinin özel olarak düzenledikleri bir odasında sergiliyor. Türk bayrakları ve şehidin özel eşyalarıyla süslenen odada şehidin plaketleri, beresi, son giydiği postalının yanı sıra, dolabında kıyafetleri ve Turan'ın şehit düştüğünde kolunda bulunan saati de yer alıyor.

Baba Ercan Turan, yaptığı açıklamada, oğlunun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Oğlunun hatıralarını yaşatmak amacıyla evlerinin bir odasını düzenlediklerini belirten Turan, "Oğlumdan kalan anıları unutmamamız ve başkalarının oğlumun eşyalarını görmesi için bu odayı düzenledik. Oğlum her zaman bizimle beraber yaşayacak." dedi.