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10 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Şehit Kaymakam Safitürk'ün hayalleri filiz verdi

10 Kasım 2018, Cumartesi 17:22
Mardin'in Derik ilçesinde, 10 Kasım 2016'da PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün dünyaya tanıtılması hayalini kurduğu zeytinler filizlendi.

Zeytin üretiminin bin yıl öncesine dayandığı tahmin edilen ilçede, önceki yıl şehit edilen Kaymakam Safitürk'ün, Derik zeytininin dünyaya tanıtılması hayalinin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırladığı projeler bir bir hayata geçiriliyor.

Safitürk'ün görev yaptığı dönemde başlatılan Derik zeytini ve zeytinyağının tanıtım çalışmaları devam ederken, Kaymakamlık, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüklerinin desteğiyle de projeler uygulanıyor.

Bu kapsamda, geçen yıl 50 bin dekar alanda 2 bin 200 zeytin fidanı dikilen 10 kapama zeytin bahçesi, yüzde 70 destekle, bu yıl da 60 dekarlık alanda 2 bin 500'ü aşkın fidan dikimi yapılarak oluşturulan 8 kapama bahçesi, yüzde 80 hibe ile 8 üreticiye dağıtıldı.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas'ın talimatıyla Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Abdullah Osmanoğlu'nun başkanlığında oluşturulan ekiplerce kapama bahçeleri sık sık ziyaret edilerek bakımı yapılıyor.

110 bin dekar alana dikilen ve filiz veren 4 bin 700 zeytin fidanından yaklaşık 4 yıl içinde ürün alınması beklenirken, çiftçiler toplayacakları ilk mahsulü şehit için hayır amaçlı dağıtmayı planlıyor.

İlk üründe şehit kaymakam için mevlit

İlçede doktorluğun yanı sıra zeytin üretimi de yapan Mirallah Baydu, Kaymakam Safitürk'ün hayalinin gerçekleştirilmesi için yürütülen projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bahçelerin oluşturulduğu alanların daha önce tarım amaçlı kullanılmadığını anımsatan Baydu, sunulan destekler ile el emeklerini de katarak, zeytin bahçeleri oluşturduklarını belirtti.

Baydu, "Mesai dışında zeytin üretimi ile ilgileniyorum. Bu sayede ilçe ekonomisine katkıda bulunmak, şehit kaymakamımızın idealini gerçekleştirmiş oluyoruz. İnşallah bu hizmet büyüyerek devam edecek. İlk ürünü aldığımızda rahmetli kaymakam için mevlit okutmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

"Derik zeytininde iddialıyız"

Derik Ziraat Odası Başkanı Mehmet Faruk Temelli, yaptığı açıklamada, ilçenin en önemli özelliğinin ve sembolünün zeytin olduğunu söyledi.

İlçede üretilen kaliteli, 14 çeşidi bulunan zeytinin, ülkenin dört bir yanına gönderildiğini ifade eden Temelli, yeni oluşturulan kapama bahçeleri sayesinde, Derik zeytini ile dünyaya da açılmanın mümkün olacağını belirtti.

Temelli, özellikle yağ oranı yüksek, asit oranı düşük "Halhal" çeşidinde iddialı olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Derik zeytininde iddialıyız. Bu zeytinin çoğalması için çalışmalar yapılıyor. Halhal çeşidinden 18 kapama bahçesi yapıldı. Artık tek ülke içinde değil, dünya piyasasına girmeye çalışacağız. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Rahmetli Kaymakamımızın hayali bizi kamçıladı. Kapama bahçelerinden yaklaşık 4 yıl sonra ürün almaya başlayacağız.

"Şehit kaymakamımızın hayalini gerçekleştiriyoruz"

Çiftçilerden Faruk Öztemel, oluşturulan zeytin bahçelerinde üretim yaptığını dile getirdi.

Öztemel, "Şehit Kaymakamımızın hayalini gerçekleştiriyoruz. Kaymakamımız sayesinde yetiştirdiğimiz zeytinleri dünyanın bir ucuna göndereceğiz. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Mehmet Tahir Özüçalışır da, ilçede dede mesleği zeytinciliği 40 yıldır sürdürdüğünü aktardı.

Zeytinin verimini artırarak şehidin hayalini gerçekleştirmek için çalıştıklarını anlatan Özüçalışır, Safitürk'e Allah'tan rahmet diledi.

Özüçalışır, "Allah ondan razı olsun. Her hasat döneminde şehit kaymakamımızın hayrı için bir kısmını dağıtıyorum. Bu kapama bahçesinden ürün aldığımızda da hayrını vereceğiz." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: Şehit Kaymakam, Safitürk, Derik zeytini
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