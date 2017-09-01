Şehit korucu duâlarla...

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Şırnak’ın Uludere ilçesi PKK’lı teröristlerce evinin önünde düzenlenen saldırıda ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Paksoy için 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törene katıldı.

7 çocuğu bulunan şehit korucunun cenazesi Uludere’de toprağa verilecek. 2014 yerel seçimlerinde AKP’den belediye başkanı adayı olan güvenlik korucusu Paksoy, Yeşilyuva Mahallesi’ndeki evinin önünde PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit edilmişti. DHA

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