Şehit öğretmenin adı memleketindeki okulda yaşatılacak

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki bir ortaokula verildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki bir ortaokula verildi. Şehit öğretmen Yalçın'ın cenaze törenine de katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın talimatı doğrultusunda genç öğretmenin isminin ilçedeki bir okula verilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Müdürlük tarafından genç öğretmenin adının verilebileceği 3 okul, şehit öğretmenin annesi Zehra ile babası Sadık Yalçın'ın onayına sunuldu. Ailenin isteği doğrultusunda Aybüke öğretmenin adı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Osmancık Ortaokulu'na verildi. Okulun tabelası da "Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu" olarak değiştirildi. "Kızımın isminin ilelebet yaşatılacak olmasından dolayı gurur duyuyorum" Anne Zehra ile babası Sadık Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle okulu ziyaret etti. Baba Yalçın, yaptığı açıklamada, yetkililere teşekkür ederek, "Kızımın isminin ilelebet yaşatılacak olmasından dolayı gurur duyuyorum. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu'nda vatana ve millete hayırlı bireyler yetişmesini diliyorum." dedi. Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran'da, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine gitmekte olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu. AA

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