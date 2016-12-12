Şehit polisi 10 bin kişi uğurladı

İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı yanında bombalı terör saldırısında şehit olan polis memuru 23 yaşındaki Hakan Tanrıkulu, bugün memleketi Sinop'un Durağan İlçesi'nde 10 bin kişinin katıldığı törenle, gözyaşları arasında toprağa verildi.

İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı yanında düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit düşen 3 yıllık polis memuru Hakan Tanrıkulu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, Sinop'un Durağan İlçesi Merkez Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirildi. Burada ailesi ve yakınlarından helallik alındı. Feryat ve ağıtların arşa yükseldiği evin önündeki törenin ardından şehidin cenazesi tören için İsmail Bey Camii önüne getirildi. Buradaki törene Sinop Valisi Hasan İpek, AKP Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, protokol üyeleri, askeri erkan ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Törende anne Ayşe Tanrıkulu ve baba Bekir Tanrıkulu ayakta durmakta güçlük çekerek gözyaşlarına boğuldu. Anne Ayşe Tanrıkulu, oğlunun fotoğrafını öperek, "Nasıl kıydılar sana yavrum. Senin acına nasıl dayanacağım" diyerek ağıt yaktı.

Şehit polis Hakan Tanrıkulu, kılınan cenaze namazı ardından Durağan Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.