Şehit yakını sağlık personeli, istediği yere atanacak

Sağlık Bakanlığı personeli, eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin terör eylem ve etkisi sebebiyle şehit olması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere istediği bir ile tayin olabilecek. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuru- luşları Atama ve Yer Değiştirme Yönet- meliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin başlığı, “bağlı kuruluşlar” ifadesi çıkarılarak “Sağlık Ba- kanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” şeklinde değiştirildi. Yönetmeliğin eski halinde personelin eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birisinin “er veya erbaş” iken şehit olmasından dolayı bir defaya mahsus olmak üzere istediği ile ataması yapılabilmekteydi. Yapılan değişiklikle maddede geçen “er veya erbaş iken” ifadesi kaldırılarak, personelin eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin “terör eylem ve etkisi sebebiyle” şehit olması halinde bir defaya mahsus olmak üzere istediği bir ile tayini yapılabilecek. AA

Okunma Sayısı: 208

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.