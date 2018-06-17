Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi ebediyete uğurlandı

Şırnak'taki terör operasyonunda çıkan çatışmada yaralanan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesindeki operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan Yüzbaşı Yunus Çelebi, törenle Erzurum'da defnedildi. Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze töreninin yapılacağı Narmanlı Camisi'ne getirilen 33 yaşındaki Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, burada asker mangasınca cenaze nakil aracından alınarak katafalka konuldu. Camide öğle namazının kılınmasının ardından İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, cenaze namazını kıldırdı, şehit için helallik istedi ve dua etti. Cenaze nakil aracına konulan şehit Çelebi'nin naaşı, tekbir ve salavatlarla Kars Kapı Şehitliği'ne götürülerek defnedildi. Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 8 Haziran'da başlatılan operasyon sırasında 11 Haziran'da bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, Şırnak Devlet Hastanesindeki müdahale sonrası Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Bir süredir hastanede tedavi gören yüzbaşı Çelebi, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetmişti. AA

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