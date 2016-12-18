"Şehitlere hakaret ettiği'' iddiasıyla gözaltına alındı

Zonguldak'ta sosyal medya hesabından "Şehitlere hakaret ettiği ve terör örgütü PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından "şehit polislere hakaret ettiği ve terör propagandası yaptığı" öne sürülen kişinin kimliğini belirledi. Zanlının evine baskın düzenleyen polis ekipleri, E.T’yi (39) gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. AA

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