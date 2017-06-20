Şemsi Paşa Camisi projesinde geri adım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mimar Sinan'ın önemli eserlerinden biri olan Üsküdar'daki tarihi Şemsi Paşa Camisi'nin önünde yapılması planlanan yaya yolu çalışmasının durdurulduğunu açıkladı.

Yazarımız Faruk Çakır bugunkü yazında bilinçsiz yapılan çalışmayı eleştirmişti: Camiyi rahat bırakın! İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Şemsi Paşa Camisi önünde yapılan çalışma durduruldu. Proje tekrar değerlendirilecek." denildi. Kuşkonmaz Camisi olarak da bilinen Üsküdar'daki kıyı ile uyumlu Şemsi Paşa Camisi'nin önünde yapılmasına başlanan proje tartışmalara neden olmuştu. Özellikle sosyal medyada tarihi caminin duvarlarında çatlaklar oluşmaya başlandığı ifade edilmişti. Tepkileri göz önünde bulunduran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların Topbaş’ın talimatıyla durdurulduğunu duyurdu. Bugünden itibaren kazıkların çatılmasına son verildi. Proje tekrar gözden geçirildikten sonra akıbeti hakkında kesin karar verileceği belirtildi. AA

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