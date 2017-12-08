Senoz'da 15. HES Davası

10 yıldır HES projelerine karşı hukuk mücadelesi yürüten Çayeli’nin Senoz Vadisi köylerinde yaşayan vatandaşlar, yeni projenin iptali talebiyle 15’inci davasını açtı.

Senoz Vadisi’nde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün ‘ÇED gerekli değildir’ kararıyla ilgili konuşan TEMA Rize Temsilcisi Ahmet Ali Kork, Senoz Vadisi’nde Sesli Hidroelektrik Santral HES’lere karşı daha önce açılan davalardan birinde, ‘Bütüncül havza planlaması yapılmadan projeler için tek tek ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı verilemez’ yönündeki mahkeme kararını hatırlatarak, alınan son kararı da yargıya taşıdıklarını söyledi. 10 yıldır HES projelerine karşı hukuksal mücadele yürüttüklerini ifade eden Kork, “2007 yılından bu yana 14 kez mahkemeye gittik. En üst yargı merci olan Danıştay Dava Daireleri, dâvâlarımızdan birinde, yerel mahkemenin verdiği iptal onama kararının gerekçesinde ‘Vadide öngörülen tüm projelerin bütüncül çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan tek tek projeler için ‘ÇED gerekli değildir’ ya da ‘ÇED olumlu’ kararı verilmesi yanlış yaklaşımdır’ vurgusu yapmıştı. Buna rağmen 10 yıldır vadide neler olduğunu yaşayarak gördük” dedi.

‘ÜZGÜNÜZ, KIRGINIZ, KIZGINIZ’

Senoz’un korumak adına 15’inci kez mahkemeye gittiklerini ifade eden TEMA Rize Temsilcisi Kork, “‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali için davamızı açtık. Üstelik görevi, ülke doğasını korumak olan Bakanlığa karşı davacıyız. Yürek yakan, acı veren durum bu. Üzgünüz, kırgınız, kızgınız” dedi.

RİZE’DE 12 HES AKTİF

Rize’de İkizdere, Senoz, Güneysu ve Salarha dereleri üzerine 12 HES kuruldu. Bu HES’lerden bazıları yaz aylarında azalan su miktarı nedeniyle üretime ara vermek zorunda kalıyor.