Serik'te 'Hayır' yazılı afişler yırtıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 'hayır' afişi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yırtıldı.

Serik'te CHP ilçe başkanlığı tarafından Boğazkent Mahallesi Karadayı yolu üzerindeki tel örgülere asılı duran 'hayır' afişleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yırtıldı. CHP ilçe yöneticileri dün yoldan geçerken durumu fark etti. Üzerinde bir kız çocuğu fotoğrafı ve her birinde ayrı olarak 'Vatanım, milletim, bayrağım için hayır', 'Üreticinin halinden anlamayanlara hayır', 'Turizm huzur ister çok görenlere hayır' ve 'Ülkem için hayır' yazılarının bulunduğu 4 afiş yırtıldı. CHP İlçe Başkanı Osman Demiroğlu, şöyle dedi:

"Artık, 'hayır' afişlerine saldırmaya başladılar. Bekliyorlar ki bizler de 'evet' afişlerine aynı şekilde karşılık verelim. Ama biz bunların mağdur rolüne bürünmelerine izin vermeyeceğiz. Halkımızın 16 Nisan'da cumhuriyet için, çocuklarımız için geleceğimiz için 'hayır' diyeceğine, Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkarak, en güzel cevabı vereceğine yürekten inanıyoruz."

CHP İlçe Başkanı Demiroğlu, saldırıyı yapanların yakalanması için de bugün Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuracaklarını kaydetti.