'Sesin güzel değil' diyen arkadaşını hastanelik etti

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde Kemal T., Kadir D.'yi, şarkı söyleme meselesi yüzünden tekme tokat dövüp hastanelik etti.

Olay, Bafra İlçesi Mevlana Mahallesi Yukarı Bakırpınar Sokak üzerinde meydana geldi. Kadir K., şarkı söylemek isteyen arkadaşı Kemal T.'ye 'Sesin güzel değil, söyleme' deyince önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kemal T., Kadir K.'yı tekme tokat dövdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendisinden geçen Kadir K., ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kaçan Kemal T.yi yakalamak için çalışma başlattı. DHA

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