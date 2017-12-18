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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak

18 Aralık 2017, Pazartesi 10:20
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin edilirken, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da da buzlanma ve don beklendiği açıklandı.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı (lodos), Marmara ile Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adıyaman, Adana, Mersin, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, gece saatlerinde Edirne çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların sabah ve öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde (Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya), akşam saatlerinde Kırıkkale, Çorum, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. 

5 il için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de hava, yarın sabaha kadar parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bölgede gece ve sabah saatlerinde havanın yer yer sisli ve puslu olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar hafif kuvvette esecek.

Vatandaşlar ile ilgililere, gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda yaşanması muhtemel aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 11

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Bursa: Çok Bulutlu ve aralıklı yağmurlu 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 20

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu ilçelerinde (Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya) yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 20

Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 3

Diyarbakır: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu 14

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