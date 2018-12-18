Şiddete uğrayan papağan tedavi altına alındı

TV yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in kötü muamele yaptığı papağan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Özdemir'in kötü muamelede bulunup bu görüntülerini sosyal medyada paylaştığı papağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alınan papağanın sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi olduğu tespit edildi.

Yaban Hayatı Üretim Şefi Veteriner Hekim Esra Dağlı, yaptığı açıklamada, papağanın, eziyet gördüğü için kendilerine geldiğinde çok fazla stres altında olduğunu söyledi.

Dün akşam acile getirilen papağanın ilk müdahalelerinin yapıldığını belirten Dağlı, "Sabah röntgeni çekildiğinde dizinde çıkık olduğu tespit edildi. Yarın operasyona girecek, çıkığının tedavisi yapılacak. En az 15-20 gün burada kalması gerekecek." diye konuştu.

Dağlı, papağanın "Afrika Gri Papağanı" türünden olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle ticareti birtakım belgelendirmelere dayanan türler. O yüzden, iyileştikten sonra kişilere sahiplendirme yapmak değil bakanlığımıza ait rehabilitasyon merkezlerinde yaşamına devam edecek." ifadelerini kullandı.

Özdemir'in akıl sağlığının tespiti istendi

Bu arada, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan Özdemir'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgusu sona erdi.

Başsavcılık, Özdemir hakkında 5199 Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. ve 28. maddeleri gereğince "hayvana eziyet" eylemi sebebiyle idari yaptırım kararı uygulanmasına hükmetti. Savcılık, şüpheli Özdemir'in akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verdi.

Polis memurlarına teslim edilen Özdemir, kamu düzeni ve güvenliği, suçun önlenmesi, kamu düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla akıl sağlığı yönünden idari olarak gereğinin yapılması istemiyle İstanbul Valiliğine götürüldü.

Özdemir hakkında sağlık raporunun sonucuna göre adli işlemlere devam edileceği öğrenildi.

Ankara Barosu'ndan suç duyurusu

Ankara Barosu da papağana eziyet eden Murat Özdemir'in cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin eylemini sosyal medyada canlı yayında gözler önüne sermesi, maalesef hayvanlara uygulanan şiddetin cezasız kalmasının sonucudur. Esaslı yaptırımla karşılaşmayacağının bilincinde olan şüpheli, işkence görüntülerini yayınlamaktan çekinmemiştir.

Açık yasa maddelerine rağmen şüpheli, savunmasız ve hiçbir şeyden habersiz papağana işkence ederek, bacağının kırılmasına yol açmıştır. Bu katıksız şiddetin ve vahşetin cezasız kalmaması gerekmektedir. Hayvanların yaşam hakkı yasalarımızla koruma altındadır. Şahsın daha fazla hayvana zarar vermemesi, eziyet edememesi, kanunlarımızın öngördüğü şekilde cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılması ve dava açılması için bu suç duyurusunda bulunmak zorunlu olmuştur."