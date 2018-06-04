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4 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'Sığ' suya atlayanların dikkatine!

04 Haziran 2018, Pazartesi 16:10
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, sığ sulara atlamanın omurilik felcine sebep olabileceğini ve bu vakaların bir kısmı kafa travması da geçirdiğinden ölümle sonuçlanabileceğini bildirdi.

Kaptanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl binlerce kişinin sığ deniz ya da havuza yanlış atlama nedeniyle boyun kırılmasıyla omurilik felci geçirdiğini belirtti.

Derinliği bilinmeyen yerlerde önceden analiz yapılmayan suya atlanmasının son derece riskli ve hayati tehlike arz ettiğini vurgulayan Kaptanoğlu, şunları kaydetti:

"Travma nedeniyle omuriliğin işlevlerini kaybetmesi sonucu oluşan omurilik felci, Türkiye'de her yıl binlerce kişiyi etkisi altına alıyor. Çoğunlukla denize atlama, trafik kazaları ve spor yaralanmaları sonucu omurilik felci oluşabiliyor. Bu tip kazalarda ayrıca omurilik yaralanması yüksek oranda can kaybına da sebep oluyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle omurilik felci ve yaralanmalarına karşı toplumsal farkındalığın ve bilincin oluşturulması gerekir."

Yapılan araştırmalara göre sığ suya balıklama atlamanın riskli olduğunu belirten Kaptanoğlu, şöyle devam etti:

"Yaz aylarında sığ denize baş üstü atlama omurilik felci sebebi olabiliyor. Bu konularda kamuoyu bilgilendirmesi hayati önem taşımaktadır. Çünkü her yıl sığ suya balıklama atlama sonucu pek çok omurilik felci vakası ile karşılaşıyoruz. Ülkemizde bu tarz kazalara karşı toplumsal farkındalığı artırmamız gerekir. Sığ sulara atlamak omurilik felcine sebep olabilir ve bu vakaların bir kısmı kafa travması da geçirdiğinden maalesef ölümle sonuçlanabilir."

Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, ilk çarpma etkisiyle oluşan omurilik içi kanama ve şişmenin zamanla onarılabileceğini, omurilik tamamen zedelenmediyse 2-3 yıla kadar iyileşme belirtileri gösterebileceğini anlatarak, omurilik felci olan hastaların hekimlerin ve rehabilitasyon kliniklerinin kontrolünde olmaları, bu hastaların egzersizlerini ve tıbbi kontrollerini hiç bırakmamaları gerektiğini belirtti.

AA

Etiketler: deniz, sığ su, yüzmek, iç kanama, omurilik
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