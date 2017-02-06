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6 ŞUBAT 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Siirt'te, "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilanı

06 Şubat 2017, Pazartesi 21:43
Siirt'in Eruh ilçelerindeki bazı bölgelerin "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Dikboğaz köyü, Jandarma Karakol Komutanlığının doğusunda yer alan "Kelusta Tepe" mevkisi ile Bağgöze Köyü Jandarma Karakol Komutanlığının kuzeyinde yer alan "Heliz Deresi" mevkisinin "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletin ve milletin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, söz konusu bölgeler, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından, 15 gün süreyle 8-22 Şubat tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' olarak ilan edilmiştir."

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmesinin yasaklandığı ifade edildi.

AA

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