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22 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Siirt'te Hamsi Festivali neşeli ve doyurucu geçti

21 Kasım 2018, Çarşamba 22:12
Siirt Valiliği himayesinde Siirt Belediyesi ile Trabzon'un Ortahisar Belediyesi iş birliğiyle "Hamsi Festivali" düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen Kardeş Şehirler Projesi kapsamında Siirt ve Trabzon'un kardeş şehir olmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen festivale katılanlara 20 ton hamsi ve Vakfıkebir ekmeği ile helva ikram edildi.

Festival için gelen 150 kişilik kafilenin de aralarında bulunduğu katılımcılar, davul zurna eşliğinde halay çekti, kemençe eşliğinde horon oynadı.

"Bugüne kadar bu fitneler bizi ayıramadı"

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, festivalde yaptığı konuşmada, çok anlamlı ve güzel bir gecede Siirt'te olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Malkoç, bin yıldan beri bu coğrafyada Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle etle tırnak gibi beraber yaşandığını anlattı.

Bu coğrafyada yaşayanların arasında fitne sokmak isteyenlerin olduğuna işaret eden Malkoç, şöyle devam etti:

"Siirt, Pervari, Batman, Diyarbakır, Botan, Dicle, Fırat ne zalimlikler, fitneler gördü. Allah'a çok şükür bugüne kadar bu fitneler bizi ayıramadı, birliğimizi bozamadı. İnşallah bundan sonra hangi terör örgütü, hangi fitne olursa olsun kıyamete kadar birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacak. Bu şanlı bayrağın altında, Kur'an'ımızın rehberliğinde, peygamberimizin önderliğinde bu millet, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Türk'üyle, İstanbullusuyla, Trabzonlusuyla, Diyarbakırlısıyla, Siirtlisiyle kıyamete kadar beraber olacaktır inşallah."

"Et tırnaktan ziyade, can ve canan olmuşuz"

Vali Ali Fuat Atik de Siirt'in üç dilin ve farklı kültürlerin, bin yıldan beri barış, kardeşlik ve hoşgörü içinde yaşadığı bir kültür ve medeniyet şehri olduğunu belirtti.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesi ile hareket ederek, devlet-vatandaş kucaklamasını esas alan bir yönetim anlayışı ile çok önemli mesafelerin alındığına inandığını aktaran Atik, "Bu kutsal vatan topraklarında, et tırnaktan ziyade, can ve canan olmuşuz, huzur ikliminde kardeş olmuşuz. PKK gibi bölücü bazı unsurlar bu kardeşliği, huzuru bozmaya çalışıyor. Ancak bunu asla başaramayacaklardır. Kardeşliğimizin pekişmesinde, vatandaşlarımızın, güvenlik güçlerimizin, sivil toplum kuruluşlarının ve sağduyulu basının büyük katkısı vardır." diye konuştu.

Atik, Siirt ve Trabzon arasında kurulan kardeşlik ve gönül köprülerinin kadim dostlukların da kurulmasına imkan sağlayacağını ifade etti.

"Ne iyi ettik de gelmişiz"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise katılımcıları Türkçe, Kürtçe ve Arapça  selamladı.

Geçen yıl Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hamsi festivali düzenlediklerini anımsatan Genç, şimdi de birliği ve beraberliği pekiştirmek adına Trabzon'dan 20 ton hamsiyle beraber Siirt'e geldiklerini aktardı.

"Ne iyi ettik de gelmişiz. Büyük bir güzelliği, mutluluğu yaşıyoruz. Siirt'imize özgü o güzel fıstığımızın kardeşi olan fındığımızla Trabzon'dan buraya geldik." diyen Genç, bu medeniyeti simgeleyen gösterilerin yanında bir taraftan horonu, bir taraftan halayı izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Her iki yöreye ait halk oyunları gösterilerinin sunulduğu ve yerel sanatçıların sahne aldığı festivalde,  Sinan Yılmaz konser verdi.

AA

Etiketler: Siirt, hamsi, festival
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