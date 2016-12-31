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3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Siirt'te Mekke'nin Fethi'nin 1386. yılı kutlandı

31 Aralık 2016, Cumartesi 20:59
Siirt'te, Mekke'nin Fethi'nin 1386. yılı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde "Dini İlimler Atölyesi" üyelerince Mekke'nin Fethi programı kapsamında düzenlenen etkinlikte şiir dinletisi ve belgesel gösterimi yapıldı.

Belgeselin ardından, İl Müftülüğü vaizi Mustafa Demirel, gençlere Mekke'nin Fethi'ni anlattı.

Günümüzde insanların Hicri veya Miladi takvime göre etkinliklerin kutlandığına dikkat çeken Demirel şöyle konuştu:

"Biz de Miladi takvimi kullanıyoruz, yeni bir yıla gireceğiz ve ömürden bir sene geçti. Diyeceksiniz ki biz Müslümanız, Hicri yılbaşı neden bu kadar kutlanmıyor? Bunu anlatıyoruz fakat içinde şer odakları olmadığı zaman başarılı olamıyoruz. Dünya genelinde Hristiyanlar miladi takvime göre yılbaşını kutluyor ve dünya genelilinde büyük bir kutlama oluyor. Onlar Hazreti İsa’nın doğum yılını kutlamıyor, ne yapıyorlar? Eğlenceye bahane arıyorlar. Tabii biz Müslümanlar da onlara uyuyoruz fakat onların dinini kutlamıyoruz."

Hristiyanların kutlamaları amacı dışında olduğuna vurgu yapan Demirel, Müslümanların yılbaşında Fetih suresini okuyup, Allah’a dua etmesini istedi.

Ayrıca Kentteki bazı Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilciler tarafından yatsı namazından sonra Ensar Camisi'nde Mekke'nin Fethi'nin ile ilgili program düzenledi.

Namazın ardından ilahiler söylendi ve İslam dünyası başta olmak üzere, Türkiye'nin birlik ve beraberliği için dua edildi.

Programa çok sayıda vatandaş katıldı.

AA

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